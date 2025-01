video suggerito

Il bimbo ha un malore, il papà scende in strada per chiedere aiuto: salvato dai poliziotti a Portici Domenico, bimbo di Portici, nel Napoletano, ha avuto un malore in casa: il padre è sceso a cercare aiuto, e lo ha trovato in tre agenti di polizia che lo hanno accompagnato subito al Santobono. Ora il piccolo sta bene.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Questura di Napoli

Una storia a lieto fine, iniziata però tra la paura. Il piccolo Domenico che ha un malore e il padre, disperato, che scende in strada e chiede aiuto. Per fortuna trova tre poliziotti di passaggio su una volante, che lo hanno portato d'urgenza in ospedale. Ora il piccolo sta bene ed è potuto tornare tra le braccia della famiglia, non prima di una foto ricordo con i tre agenti che gli hanno salvato la vita, affidandolo alle cure dei medici. La vicenda è accaduta ad Portici, nella provincia vesuviana di Napoli.

Il piccolo era stato colto qualche sera fa da un malore improvviso mentre era in casa, e il padre istintivamente era sceso in strada per cercare aiuto nonostante la pioggia battente: in quel momento, su via Malta, stava passando una pattuglia del Commissariato di Portici-Ercolano, che ha subito notato l'uomo in evidente stato di agitazione. Appena capito cosa stesse accadendo, i poliziotti hanno raggiunto rapidamente l'abitazione e, una volta fatti salire a bordo il piccolo Domenico e i genitori, li hanno portati d'urgenza all'ospedale Santobono Pausilipon, dove è stato affidato ai medici del nosocomio partenopeo. Domenico sta bene e, nelle scorse ore, è stato dimesso e riaccompagnato a casa, per la gioia di tutta la famiglia. Una storia che ricorda quella avvenuta poco distante, ad Ercolano, e che aveva visto protagonisti in quel caso i carabinieri ed un bimbo di due anni anche lui colto da un improvviso malore: il loro intervento, e la corsa in ospedale (in quel caso il Maresca di Torre del Greco) e il lieto fine anche in quel caso, oltre alla gratitudine eterna dei familiari.