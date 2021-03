in foto: Il luogo della vicenda, a Casalnuovo di Napoli.

Sta bene e se la caverà il bambino di 3 anni caduto dal balcone dell'appartamento dove viveva con i genitori, al 4° piano di una palazzina del Parco Ciser di via Antonio De Curtis, a Casalnuovo di Napoli. Come appreso da Fanpage.it, il bimbo ha riportato solo qualche frattura di poco conto, un ematoma all'altezza della pancia, ma è assolutamente fuori pericolo: internamente, infatti, i controlli effettuati all'ospedale Santobono dove si trova ricoverato non hanno riscontrato alcunché di grave, e dunque presto potrà fare ritorno a casa.

La vicenda è accaduta nel tardo pomeriggio di ieri: la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri che stanno indagando, ma appare delineata seppur a grandi linee. Il piccolo, che era in casa con la madre e il fratellino minore, si sarebbe sporto troppo dal balcone per recuperare un giocattolo che era caduto. Fortunatamente, la caduta è stata attutita dai fili della biancheria dei balconi sottostanti, che smorzando così la forza generata dalla caduta del piccolo dal 4° piano, ne hanno impedito più gravi conseguenza. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato portato all'ospedale Santobono in codice rosso, ma appare ora completamente fuori pericolo. Carabinieri che, nel ricostruire la vicenda, stanno anche ascoltando la testimonianza della madre che nel momento in cui il bambino si sporgeva dal balcone era indaffarata con l'altro figlio ancor più piccolo. Una casualità che, fortunatamente, non ha avuto gravissime conseguenze: il bambino, di soli tre anni, dopo le cure del caso, potrà dunque tornare nell'appartamento dove vive con i genitori.