"I soldi o ti rigo l'auto", parcheggiatore abusivo denunciato nella zona rossa a Chiaia Tre parcheggiatori abusivi sono stati denunciati a Chiaia; uno di loro aveva minacciato un automobilista che si era rifiutato di pagare per la sosta.

A cura di Nico Falco

"Una bella rigata e vedi quanto ti costa". Come a dire: ti conviene pagarmi per il parcheggio, altrimenti ci rimetti. Pochi dubbi che fosse una minaccia, quella rivolta da un abusivo cinquantenne che nella notte appena trascorsa è stato denunciato dai carabinieri a Chiaia, nel centro di Napoli, e all'interno di una delle zone rosse recentemente istituite dalla Prefettura.

A raccontare l'accaduto ai carabinieri è stata la vittima, che subito dopo ha fermato la pattuglia del Nucleo Radiomobile che era a due passi impegnata nei controlli per la movida. L'abusivo, ha raccontato, si era avvicinato e aveva preteso dei soldi per la sosta in via Filangieri; al suo diniego, in modo decisamente poco velato, aveva paventato danni all'automobile. L'abusivo, cinquant'anni compiuti proprio oggi, è stato denunciato a piede libero per tentata estorsione e per inosservanza dell'ordinanza prefettizia sulla zona rossa ed è stato allontanato dall'area.

Nel corso dei controlli sono stati denunciati altri due parcheggiatori abusivi in zona baretti e un 51enne con atteggiamenti molesti è stato allontanato dalla zona rossa. Complessivamente sono stati identificati 293 giovanissimi e sono stati controllati 52 veicoli, con 19 contravvenzioni al Codice della Strada, di cui 7 per mancato utilizzo del casco, e sono stati sequestrati sette scooter. Tre ragazzini sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti. Infine sono state impartite 32 prescrizioni ai gestori dei locali della movida e 5 esercizi commerciali sono stati sanzionati per un importo complessivo di 9mila euro.