I prof Ercolini, Izzo e Pasolli della Federico II di Napoli tra i ricercatori più influenti al mondo Diffusa la classifica di Web of Science Group – Clarivate Analytics: i prof Angelo Antonio Izzo, Edoardo Pasolli e Danilo Ercolini, tutti della Federico II di Napoli, sono tra i più citati negli articoli scientifici.

A cura di Nico Falco

La sede principale dell'Università Federico II di Napoli

Tra i docenti e ricercatori più citati al mondo ce ne sono tre della Federico II di Napoli: i tre "Highly Cited Researchers 2024" sono i professori Danilo Ercolini, Angelo Antonio Izzo e Edoardo Pasolli. Il dato arriva dalla classifica di Web of Science Group – Clarivate Analytics, che comprende gli scienziati che hanno prodotto le pubblicazioni scientifiche più menzionate, dando così contributi significativi nei propri settori di attività e che vengono di conseguenza considerati tra i più influenti al mondo nel proprio campo.

Il riconoscimento di Highly Cited Researcher

Il report indica, ogni anno, i ricercatori autori degli "Highly Cited Papers", ovvero gli articoli scientifici più citati dell'ultimo decennio; il numero viene affiancato anche da una valutazione qualitativa fatta dagli esperti dell'Institute for Scientific Information di Clarivate. Il riconoscimento di "Highly Cited Researcher" è tra i più importanti per un ricercatore e viene assegnato soltanto a uno su mille; quest'anno è andato a 6.636 ricercatori provenienti da Università, Istituti o Enti di 59 Paesi diversi, e tra questi 112 lavorano in Italia.

I tre prof della Federico II tra i più influenti al mondo

Danilo Ercolini, direttore del Dipartimento di Agraria, era già presente nella classifica Clarivate 2022 e 2023. Docente di Microbiologia, incentra la sua attività scientifica sullo studio del microbioma negli alimenti e nell'uomo. Edoardo Pasolli, anche lui parte del Dipartimento di Agraria, è professore associato di telecomunicazioni e i suoi studi mirano a sviluppare approcci computazionali e metodologie di machine learning per dati di metagenomica, con particolare attenzione ai microbiomi umani e alimentari.

Angelo Antonio Izzo, direttore del Dipartimento di Farmacia della Federico II, è invece per la quinta volta tra gli Highly Cited Researchers nel campo Pharmacology and Toxicology; prevalentemente si occupa dello studio farmacologico e delle potenziali applicazioni terapeutiche dei composti di derivazione vegetale, con particolare interesse sulle potenzialità dei cannabinoidi e dei composti naturali che legano i Transient Receptor Potential Channels.