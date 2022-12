I nomi di battesimo più diffusi a Napoli e in Campania oggi Sono Antonio e Aurora i nomi più usati in Campania per i neonati nel 2021, come ha reso noto l’Istat nel report su natalità e fecondità della popolazione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Oggi, lunedì 19 dicembre 2022, l'Istat (Istituto nazionale di statistica) ha diffuso il consueto report sulla natalità e fecondità della popolazione residente in relazione all'anno 2021. Nel report vengono indicati anche i nomi più utilizzati per i neonati, sia maschi che femmine, durante lo scorso anno: a Napoli e in Campania, sorprende scoprire che il nome più utilizzato per gli uomini sia Antonio, mentre per le donne il nome più utilizzato è ancora Aurora, come accade ormai già da qualche anno; nel 2018, ad esempio, Aurora a Napoli e in Campania era già il nome più utilizzato per le femminucce, mentre per i maschietti era Francesco.

A Napoli e in Campania sempre meno bimbi di nome Gennaro

Sempre meno bambini, a Napoli, in Campania e in generale in tutta Italia si chiamano Gennaro. Nel 2019, per la prima volta, il numero dei neonati con questo nome era sceso sotto le 300 unità. Trend confermato anche nel 2021, visto che tra i nomi più diffusi il nome del Santo Patrono di Napoli non figura.

I nomi più diffusi per i neonati in Italia nel 2021

A livello nazionale, invece, i nomi più utilizzati per i neonati nel 2021 sono stati Leonardo, per i maschi e Sofia, per le femminucce. Nel report dell'Istat si legge: