I ladri rubano i rubinetti, la scuola chiude poco dopo l’apertura dell’anno Raid dei ladri nell’istituto “Nino Cortese” di Casoria, rubati i rubinetti dei bagni; la scuola resterà chiusa per la giornata di oggi.

A cura di Nico Falco

Rubinetti spariti, bagni naturalmente non utilizzabili, e la scuola resta per forza di cose chiusa. Succede ad Arpino, frazione di Casoria, in provincia di Napoli, dove le lezioni sono saltate per gli studenti dell'istituto comprensivo "Nino Cortese" già al secondo giorno di scuola in seguito ad un furto avvenuto nella notte; ad accorgersi dell'irruzione il personale didattico, l'amara scoperta al momento della riapertura della struttura.

In via Benedetto Croce, in seguito alla segnalazione pervenuta dalla scuola, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casoria per l'avvio delle indagini e per ricostruire la dinamica del raid.

Dai primi accertamenti è stato appurato che i ladri avevano preso di mira soltanto i rubinetti dei bagni, probabilmente perché facili da smontare e altrettanto semplici da rivendere in nero come metallo; sarebbero entrati in azione nella notte appena trascorsa, probabilmente arrivati in zona con un furgone, per dileguarsi rapidamente subito dopo il furto.

I responsabili potrebbero essersi introdotti nell'edificio superando i cancelli di ingresso su via Croce, per poi lavorare indisturbati nonostante la scuola si trovi in un'area densamente abitata.

I militari stanno vagliando la possibilità che il raid sia stato ripreso da qualche telecamera di sorveglianza installata nella zona, in particolare lungo via Benedetto Croce, via Nobel e Traversa I Vincenzo Bellini, le tre strade che circondano la struttura scolastica. In attesa del ripristino dei bagni, al dirigente non è rimasto altro da fare che sospendere le lezioni già al secondo giorni dell'anno scolastico.