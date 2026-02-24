I funerali di Luciano Capasso morto a 25 anni in Svizzera domani a Qualiano: lutto nel Napoletano

Luciano Capasso

I funerali di Luciano Capasso, il ragazzo di 25 anni morto durante un'escursione sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera, si terranno domani a Qualiano, in provincia di Napoli. Il rientro della salma avverrà oggi, dopo il via libera dato dalla magistratura elvetica. Le esequie si celebreranno domani, mercoledì 25 febbraio, alle ore 16, presso la Parrocchia di Maria Santissima Immacolata. La sua scomparsa ha scioccato tutta la comunità del Napoletano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il 25enne, ex militare ed escursionista esperto, lavorava in Svizzera come autista, presso il Badrutt's Palace Hotel, albergo di lusso di Saint Moritz. Mercoledì 18 febbraio sarebbe uscito per una escursione sulle vette delle Alpi Svizzere, ma, ad un certo punto, si sarebbe perso il segnale Gps. La famiglia aveva lanciato un appello per ritrovarlo e la mamma aveva anche offerto una ricompensa di 10mila euro per chi potesse avere informazioni utili al suo ritrovamento.

Il corpo senza vita del 25enne è stato poi ritrovato domenica scorsa, 22 febbraio, attorno a mezzogiorno. I soccorritori hanno riferito di averlo trovato sul massiccio del Bernina, in località Fuorcla Trovat, a circa 2500 metri di altezza. Secondo le autorità svizzere, il giovane sarebbe stato travolto da una slavina di tipo 4, una valanga, cioè, che lo avrebbe ucciso sul colpo. La comunità del Napoletano è rimasta profondamente colpita da quanto accaduto. Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia che stanno arrivando in queste ore per la terribile e prematura perdita. I familiari, assistiti dall'avvocato Sergio Pisani, nelle prime ore della scomparsa hanno puntato il dito anche sulle tempistiche dei soccorsi.