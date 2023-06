I funerali di Giulia Tramontano a Sant’Antimo, striscione con Thiago e ali da angelo fuori la chiesa Lutto cittadino a Sant’Antimo oggi, nel giorno delle esequie celebrate dal vescovo Spinillo. La bara con il corpo di Giulia è arrivata in chiesa attorno alle 13,30. Tanti striscioni in città per omaggiarla.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Dolore e tristezza a Sant'Antimo, dove alle 14,00 sono iniziati i funerali di Giulia Tramontano, uccisa a 29 anni a Milano, mentre era incinta al 7 mese di gravidanza. La bara con il corpo della ragazza è arrivata attorno alle 13,30 di oggi, domenica 11 giugno 2023, nella Parrocchia Santa Lucia.

Questa mattina anche i negozi normalmente aperti di domenica, come alcuni alimentari, hanno abbassato le saracinesche in segno di rispetto per il dolore della famiglia. Il sindaco Massimo Buonanno ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. E su tutti gli edifici pubblici le bandiere sono a mezz'asta.

Le esequie, celebrate dal vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, sono in forma strettamente privata. La famiglia Tramontano ha chiesto "la massima osservanza di tale volontà ad ulteriore riprova della vicinanza e dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato". In chiesa c'erano la mamma, il padre, la sorella e il fratello di Giulia e sono entrate solo le persone autorizzate dai parenti.

Sullo striscione Giulia e Thiago con le ali da angelo

All'esterno della chiesa di Sant'Antimo sono stati affissi tanti striscioni. Su uno ci sono le immagini di Giulia e del piccolo Thiago, il bimbo che portava in grembo, con le ali da angelo. Sopra, la scritta: "Chiudiamo gli occhi Thiago…Li aprirai in un posto migliore…promesso". All'ingresso della parrocchia Santa Lucia è stato steso un lungo drappo bianco e rosa, con la scritta "L'amore non priva ma regala, protegge non uccide. Tutti uniti per Giulia e Thiago". Rose bianche e candele accese ovunque.

Foto Fanpage.it

Il vescovo Spinillo: "Perdonare non vuol dire dimenticare"

Il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, nell'omelia ha detto che “il perdono fa parte dei cattolici, ma ha una premessa fondamentale che è chiedere il perdono. Il perdono va sempre dato per iniziare una vita nuova, ma non vuol dire mai dimenticare. Ogni nostro rito inizia sempre con “Confesso”.

Alla fiaccolata di giovedì hanno partecipato oltre 20mila persone. In molti stanno chiedendo al sindaco Buonanno di individuare uno spazio per un murale commemorativo. Giulia è stata uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello. Il Comune di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, ha proclamato con ordinanza sindacale lutto cittadino per la giornata di oggi: