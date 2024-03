I funerali di Gigio Morra martedì 12 marzo, alle ore 12 nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia Domani a Chiaia i funerali del popolare attore napoletano scomparso a 78 anni domenica scorsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

I funerali di Gigio Morra, 78 anni, noto attore napoletano, si terranno domani, martedì 12 marzo, alle ore 12 nella chiesa di Santa Caterina a Chiaia. Il volto di numerosi film per il cinema e prodotti Rai tra cui la soap partenopea "Un posto al sole" è scomparso domenica 10 marzo. Centinaia, i commenti di ricordo e di cordoglio sui social, dopo il commosso annuncio della moglie Lucia Mandarini: «Il mio amore mi ha lasciato ere un uomo dolce gentile e un grande attore mi ha lasciato nella più grande disperazione ti amerò per sempre».

Morra, diplomato nel 1966 all’Accademia d’arte drammatica, esperienza con Eduardo de Filippo poi una lunga carriera tra cinema e la televisione, popolarità in Un Posto al Sole, dove era Peppino Canfora e poi tante fiction: Il Commissario Montalbano, I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni.

Lunga la sua carriera da attore cinematografico, lavoro: Nanni Moretti, Mario Martone, Matteo Garrone in Gomorra, Marco Risi, Antonio Capuano, Lina Wertmuller. E infine, il teatro, con Carlo Cecchi e Leo de Bernardinis. È stato diretto sulle scene anche da Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo e Toni Servillo.

Marisa Laurito esprime il suo cordoglio: 1Ciao topolino, amico mio carissimo, quanti ricordi… Caro Gigio vola con la tua ironia e eterna leggerezza, segno di grande forza di vivere. Sei nel mio cuore e ci ritroveremo: apparecchia la tavola e aspettaci». Il premio Oscar Nicola Piovani sui social scrive: «Addio a Gigio Morra! Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era. Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio!».

Marco D’Amore, attore e regista: «Oggi nel cielo degli Artisti c’è una stella in più, ma quanto dolore e quante lacrime in terra Gigio mio… Che ti sia lieve il volo, noi saremo qui a raccontare le tue gesta! Ti voglio tanto bene per sempre».