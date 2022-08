I funerali di Flavio, 12enne morto nell’acquapark: “Sarai sempre nei nostri cuori” Commozione ai funerali di Flavio Parmendola, il 12enne morto all’Acquafarm di Battipaglia: le esequie si sono tenute a Pompei nella serata di ieri, 3 agosto.

A cura di Valerio Papadia

Folla e commozione ai funerali di Flavio Parmendola, il bambino di 12 anni morto lo scorso 30 luglio all'Acquafarm, parco acquatico di Battipaglia, nella provincia di Salerno, dopo un tuffo in piscina da uno scivolo. Le esequie del 12enne si sono tenute nella serata di ieri, mercoledì 3 agosto, nella chiesa del Santissimo Salvatore a Pompei, cittadina del Napoletano nella quale Flavio abitava con la famiglia: a celebrare i funerali è stato l'arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, che durante l'omelia si è rivolto ai genitori, al fratello e alla sorella di Flavio: "Carissimi Gerarda ed Ernesto, Francesco e Rosa, mi unisco al vostro immenso dolore per la perdita prematura e improvvisa del piccolo Flavio. La sua morte è un dolore grande anche per la Chiesa di Pompei. Tutti noi proviamo angoscia e smarrimento di fronte a una tragedia che colpisce così duramente e nel profondo una famiglia della nostra comunità".

Ai funerali di Flavio Parmendola era presente, in rappresentanza delle istituzioni cittadine, anche il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, mentre gli amici del 12enne hanno indossato delle magliette con il volto di Flavio e la scritta: "Ciao Flavio, sarai sempre nel cuore di chi ti ama".

L'autopsia sul corpo di Flavio: potrebbe aver battuto la testa sullo scivolo

Prima di procedere con i funerali, sul corpo del 12enne è stata effettuata l'autopsia, per stabilire con precisione le cause della morte. Flavio, lo scorso 30 luglio, si è lanciato da uno degli scivoli dell'acquapark e, una volta uscito dall'acqua, si è accasciato al suolo ed è morto. Secondo i primi risultati dell'autopsia – eseguita nel pomeriggio del 2 agosto – Flavio potrebbe aver battuto la testa sullo scivolo durante la discesa in acqua.