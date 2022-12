I funerali delle vittime di Ischia si terranno con cerimonie private in giorni diversi Si terranno a partire da domani i funerali delle vittime di Ischia: cerimonie diverse e in forma privata, no ai giornalisti. Ci sarà anche il vescovo Pascarella.

Inizieranno domani, mercoledì 7 dicembre, i funerali delle dodici vittime della frana di Ischia di sabato 26 novembre. Le famiglie hanno scelto la forma privata e non quelli solenni: un momento di raccoglimento che sarà condiviso solo con amici e parenti, ma non alle telecamere e ai giornalisti. Casamicciola piange i suoi morti, e chiede di farlo lontano dalle passerelle. Ogni famiglia ha deciso di riservare un giorno diverso per l'addio ai propri cari, travolti dalla valanga.

Ad aprire questa lunga settimana di lutto sull'isola sarà proprio Eleonora Sirabella, la prima vittima ritrovata già poche ore dopo la frana. Assieme a lei, ci sarà anche il compagno Salvatore Impagliazzo, il cui corpo è stato recuperato nei giorni successivi. La cerimonia funebre si terrà domani alle 11 nella Parrocchia di Santa Maria della Grazie, a Lacco Ameno: già dalle 8 chi vorrà potrà dare l'ultimo saluto alla coppia di innamorati. In vista dei funerali è stato chiesto a giornalisti e fotografi di non entrare in chiesa e rispettare così il dolore della famiglia. Venerdì 9 si terranno invece i funerali di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Giovanna Mazzella e del piccolo Giovangiuseppe, di appena 22 giorni.

Il giorno dopo, a tre settimane esatte dalla tragedia, toccherà invece al funerale della famiglia Monti: il padre Gianluca, la madre Valentina Castagna e i tre figli piccoli (Michele, Francesco e Mariateresa rispettivamente di 15, 11 e 6 anni) tutti sepolti dal fango il 26 novembre scorso. Tutte le cerimonie religiose saranno celebrate dal vescovo di Ischia e Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella. Nelle prossime ore si saprà di più sui funerali di Nikolinka Gancheva Blangova (58 anni) e Mariateresa Arcamone (31 anni): per la prima, non è escluso che possano celebrarsi in Germania, dove viveva col compagno; per la seconda, bisognerà attendere il via libera della magistratura al termine dei rilievi sulla salma, ultima ad essere ritrovata.