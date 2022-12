Domani i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle undici vittime di Ischia Si celebreranno domani i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle vittime della frana di Ischia, nella chiesa di Lacco Ameno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Salvatore Impagliazzo ed Eleonora Sirabella, due delle vittime della frana di Ischia.

Si svolgeranno domani, mercoledì 7 dicembre, i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle undici vittime finora accertate dell'alluvione di Ischia dello scorso 26 novembre. Si tratta dei primi funerali delle vittime, dopo la decisione da parte della magistratura di liberare le salme nella giornata di ieri. Inizialmente si era pensato che vi sarebbe stata un'unica cerimonia per tutte le vittime, con funerali solenni: ma già nella giornata di ieri era filtrata la decisione da parte delle famiglie di procedere in forma privata e autonoma. Le prime sono state le famiglie dei due giovani fidanzati morti nella frana: Eleonora Sirabella, la prima vittima ad essere recuperata dal fango già poche ore dopo la vicenda, e Salvatore Impagliazzo, il compagno ritrovato dopo diversi giorni di ricerche. I funerali si terranno alle ore 11 presso la Parrocchia di Santa Maria della Grazie, a Lacco Ameno. Porte aperte però dalle 8 del mattino per permettere a chiunque di dare l'ultimo saluto ai due giovani ischitani.

L’annuncio dei funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo

Nei prossimi giorni gli altri funerali, si cerca ancora un disperso

Nei prossimi giorni si terranno i funerali delle altre vittime della frana: quelli della famiglia Monti, padre, madre e tre figli piccoli, ma anche quelli di Maurizio Scotto di Minico (32 anni), della moglie Giovanna Mazzella (30 anni) e del figlio GiovanGiuseppe (di soli 22 giorni). L'altra vittima il cui corpo è stato recuperato è Nikolinka Gancheva Blangova (58 anni). Si cerca, invece, il corpo di Maria Teresa Arcamone, barista di 31 anni: il suo corpo non è ancora stato localizzato.