I fulmini bloccano la Funivia del Faito: servizio sospeso, turisti portati giù con gli autobus La Funivia che collega Castellammare di Stabia e il Monte Faito è stata bloccata da “condizioni atmosferiche avverse”: attivati bus sostitutivi.

A cura di Valerio Papadia

Troppi fulmini, rischio alto e allora si blocca la Funivia del Faito: il servizio è stato infatti sospeso intorno alle 18 oggi, domenica 7 agosto. È stata l'Eav, l'azienda del trasporto pubblico partecipata della Regione Campania, che gestisce il servizio, a comunicare la sospensione del servizio, pubblicando un avviso sui propri canali social: "Funivia del Faito – Sospensione momentanea servizio. Il servizio funiviario è momentaneamente sospeso per condizioni atmosferiche avverse". Per ovviare all'inconveniente, l'azienda ha attivato degli autobus sostitutivi per riportare alla stazione di Vico Equense i turisti che stavano trascorrendo momenti di relax sul Faito: tra di loro, e tra coloro che si trovavano a terra ed erano in procinto di salire al Monte, tanto malcontento, dal momento che questa sera la Funivia sarebbe stata attiva fino alle ore 22. Il servizio, salvo impreviste condizioni meteorologiche avverse, riprenderà domattina, lunedì 8 agosto.

La Funivia del Faito inaugurata 70 anni fa

La Funivia del Faito, che collega Castellammare di Stabia al Monte Faito, appunto, sta per compiere 70 anni: fu aperta al pubblico, infatti, il 24 agosto del 1952. La sua storia, però, è travagliata: nel 1988 iniziarono i lavori di manutenzione e la Funivia riaprì soltanto 2 anni dopo, nel 1990. Nel 2012, la Funivia venne chiusa a causa della mancanza di fondi per i lavori di ammodernamento: dopo essere passata sotto la gestione della Regione Campania, la Funivia è stata riaperta soltanto nella primavera del 2016.