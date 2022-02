I casi di Covid in Campania stanno calando: -20% in una settimana. La situazione aggiornata La Campania finalmente vede calare il numero di casi Covid-19: nella settimana che va dal 2 all’8 febbraio, -19,9%. Resta in vigore l’obbligo di mascherine all’aperto.

I casi di infetti Covid-19 in Campania stanno fortunatamente calando: abbiamo probabilmente raggiunto il picco e ora stiamo assistendo al declino della curva dei contagiati. Questo è quanto si desume dai dati analizzati dall'osservatorio Gimbe: la Campania fa registrare, nella settimana che va dal 2 all'8 febbraio, una diminuzione dei nuovi casi (-19,9%) rispetto alla settimana precedente e una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (3.410).

I dati emergono dal report settimanale della fondazione che analizza l'andamento dell'epidemia. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (29,9%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (9,9%) occupati da pazienti Covid-19. All'8 febbraio tutte le Regioni superano la soglia del 15% in area medica; ad eccezione di Basilicata, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano e Valle d'Aosta, tutte vanno oltre la soglia del 10% in area critica.

In Campania resta obbligo di mascherina all'aperto

Mentre domani, 11 febbraio, nel resto d'Italia cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, in Campania resta in vigore. È infatti operativa da ieri l'ordinanza regionale ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid. Nel documento, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha ordinato che: