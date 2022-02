De Luca: “In Campania mascherine obbligatorie fino a fine febbraio. Ci vuole ancora prudenza” Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Mascherine almeno fino a fine febbraio ‘A Roma pensano cancellare il Covid rompendo il termometro”

«Non andate di fretta. Terremo, in Campania, l'obbligo delle mascherine. Non è un grande sacrificio. In Campania noi saremo più prudenti che nel resto d'Italia. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il covid rompendo il termometro. Ma non è così. Bisogna essere estremamente prudenti». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che annuncia una diversa posizione rispetto al governo sull'obbligo di mascherine all'aperto:

Teniamo la mascherina qualche settimana in più in Campania, stiamo più tranquilli. Superiamo almeno questo periodo di feste con San Valentino e Carnevale. Ma teniamoci prudenti. Almeno per il mese di febbraio continuiamo a mantenere le mascherine.

De Luca parla dopo molti giorni di silenzio, partecipando un sopralluogo all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi per l'avvio dei lavori per l'allungamento della pista. «Cerchiamo di arrivare – ha aggiunto – alla fine dell'emergenza che è prevista in Italia per la fine del mese di marzo. Ma teniamoci prudenti perche' la Campania e' la regione con la più alta densità abitativa d'Italia»

Sul fronte vaccini, spiega:

