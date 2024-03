I carabinieri con le telecamere nella piazza di spaccio: cocaina e hashish scoperti grazie ai cani Le piazze di spaccio scoperte a Castel Volturno, nel Casertano, grazie all’installazione di alcune telecamere: il blitz ha portato all’arresto di due persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sembra un film quello girato all'alba di questa mattina, giovedì 7 marzo, dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno ripreso il blitz effettuato in varie piazze di spaccio a Castel Volturno, nel Casertano, che ha portato all'arresto di due persone: una è finita in carcere, mentre un'altra agli arresti domiciliari, come disposto dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le ordinanze di custodia cautelare sono scattate al termine di una articolata attività investigativa condotta dai militari dell'Arma, soprattutto grazie all'installazione di telecamere nella zona in cui avvenivano le cessioni di droga, in particolar modo cocaina e hashish. Le indagini hanno portato alla scoperta dell'esistenza di diverse piazze di spaccio all'interno degli appartamenti, a Castel Volturno, nei quali vivevano gli indagati, uno dei quali era già ristretto agli arresti domiciliari.

I carabinieri hanno perquisito le case degli indagati, risultate, come detto, punti fissi dell'attività di spaccio, effettuando il blitz con l'aiuto dei cani antidroga dell'Arma. Già in sede di indagini, i militari avevano operato 33 sequestri di droga nei confronti di altrettanti soggetti, che avevano appena acquistato la sostanza stupefacente dagli indagati.