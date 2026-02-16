I bufali morti venivano decapitati e poi dati in pasto ai cani: chiusa azienda agricola nel Casertano

La scoperta è stata effettuata dalla polizia provinciale di Caserta in un’azienda agricola a San Tammaro. Gli agenti hanno anche scoperto un vero e proprio cimitero di animali con residui in decomposizione.

Un'azienda bufalina degli orrori quella sequestrata nelle scorse dalla polizia provinciale di Caserta a San Tammaro: in particolare, gli agenti, guidati dal comandante Biagio Chiariello, hanno scoperto che l'allevatore smaltiva illecitamente i bufali morti che, una volta decapitati, venivano poi dati in pasto ai cani.

Nel corso dei controlli – eseguiti unitamente ai militari dell'Esercito Italiano e al personale dell'Asl – nell'azienda bufalina, che sorge a poca distanza dalla discarica "Maruzzelle", che nella provincia di Caserta è considerata una vera e propria ecologica, i poliziotti hanno scoperto anche un terreno di circa mille metri quadrati che era stato adibito a vero e proprio cimitero per animali: gli agenti hanno infatti rinvenuto residui in decomposizione, come crani, mandibole e femori.

I poliziotti provinciali hanno inoltre accertato lo smaltimento illecito dei liquami, come letame e altre deiezioni, ma anche acque di lavaggio e resti alimentari, che venivano sversati direttamente nel terreno, provocando grande inquinamento dello stesso. Infine, sono stati individuati anche tre operai non in regola con l'assunzione.

Leggi anche Truffa sul Superbonus: nelle carte lavori mai fatti in Comuni che non esistono da 100 anni

Per evitare l'ispezione da parte delle forze dell'ordine, l'allevatore ha posto inizialmente resistenza. Pertanto, l'uomo, residente a San Cipriano d'Aversa e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato non soltanto per le irregolarità riscontrate nella sua azienda bufalina, ma anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. Al termine dei controlli, l'azienda, di circa 30mila metri quadrati, è stata posta sotto sequestro.