“Ho rinunciato al Reddito di Cittadinanza per fare lo spazzino, ora mi cacciano”, protesta dei precari Asìa a Napoli Presidio dei lavoratori precari Asìa in piazza Municipio: “Non vogliamo il sussidio, ma un lavoro”

A cura di Pierluigi Frattasi

Contratti non rinnovati a circa 150 spazzini precari di Asìa Napoli. Dopo le assunzioni arrivate con l'ultimo concorso per 500 unità, l'azienda dell'igiene urbana cittadina non ha più rinnovato i contratti a tempo determinato per le sostituzioni dei lavoratori interinali. I primi 39 sono scaduti ieri, gli altri andranno a scadenza entro marzo. E scoppia la protesta.

"Ho rinunciato al Reddito di Cittadinanza per fare lo spazzino, ora mi cacciano"

Molti lavoratori sono ex percettori di Reddito di Cittadinanza, hanno rinunciato al beneficio per lavorare in Asìa, anche se con sostituzioni, pur di portare a casa uno stipendio dignitosi. "Un anno di sacrifici, sperando in un'assunzione o una proroga che però non è arrivata", raccontano i lavoratori che oggi si sono riuniti in presidio permanente in piazza Municipio. "Sono un ex percettore del Reddito di cittadinanza", spiega uno dei manifestanti ai microfoni del TgR Campania, "ho lavorato per un anno e ora non mi rinnovano. Cosa dirò ai miei figli?".

L'assessore all'Ambiente, Paolo Mancuso, ha spiegato che entro gennaio potrebbe essere individuata una nuova agenzia interinale per le sostituzioni. Ma i lavoratori precari sono disperati. "Siamo circa 150 dipendenti interinali di Asia Napoli – scrivono in una nota – assunti come operatori ecologici un anno e mezzo fa con agenzia interinale, non per chiamata diretta ma sostenendo prove scritte, orali e corsi di formazione. Per 14 mesi abbiamo dimostrato di essere preparati e ligi al dovere, mantenendo Napoli e le zone che ci venivano assegnate pulitissime. Abbiamo appreso dai nostri preposti che il lavoro per noi era terminato e che da domani non dovevamo più presentarci al lavoro, cacciati senza nemmeno un ringraziamento. Non vogliamo chiedere il sussidio di cittadinanza, vogliamo lavorare e abbiamo dimostrato di saperlo fare".