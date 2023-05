“Ho pensato ai miei figli”: parla la psichiatra aggredita da un paziente armato di pistola “Ha caricato la pistola e l’ha puntata alla gamba”: parla la psichiatra aggredita da un paziente armato di pistola a Secondigliano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La psichiatra aggredita. Frame / TgR Campania

"Ho pensato ai miei figli": così la psichiatra aggredita assieme ad una infermiera da un paziente armato ha raccontato quegli attimi di paura vissuti al Centro di Igiene Mentale di Secondigliano, nell'area nord di Napoli. La psichiatra, così come l'infermiera, stanno bene: provvidenziale l'intervento della Polizia, che ha evitato che l'improvvisa azione dell'uomo potesse finire in tragedia.

"Tutto è iniziato attorno alle 19.30, stavamo per chiudere e ci trovavamo nella sala archivio", ha raccontato la psichiatra ai microfoni del TgR Campania andato in onda quest'oggi su Rai3, "improvvisamente ci siamo ritrovati questo paziente, che ha precedenti penali, con un'arma al suo fianco", ha spiegato ancora la dottoressa. Gli istanti successivi sono stati però quelli più difficili: "L'ha poggiata sul tavolo dell'archivio e l'ha caricata, puntando alla gamba dell'infermiera", ha aggiunto la donna, che in quei momenti difficili non si è abbandonata alla paura. "Ho pensato ai miei figli", aggiunge, "ora mi sento un po' così, piena di cose".

La sua prontezza di spirito ha però evitato il peggio: la psichiatra è infatti riuscita a scappare al piano superiore e chiedere aiuto, con la Polizia di Stato che è arrivata poco dopo sul posto. L'uomo è stato fermato e la pistola sequestrata: il responsabile non è stato però portato in carcere, per lui è stato infatti deciso il ricovero in ospedale, visti i suoi problemi psichici.