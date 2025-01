video suggerito

“Ho fretta” e prende a schiaffi l’infermiera all’ospedale San Paolo di Napoli: denunciata una 57enne In ospedale sono intervenuti i carabinieri, che hanno rintracciato la responsabile dell’aggressione e l’hanno denunciata. Per l’infermiera nessuna grave conseguenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ennesima aggressione, a Napoli, ai danni del personale sanitario: a farne le spese nella serata di ieri, domenica 12 gennaio, è stata una infermiera in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, nosocomio di Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti in ospedale, l'infermiera sarebbe stata aggredita da una donna, la quale avrebbe lamentato tempi di attesa troppo lunghi: la professionista sanitaria è stata pertanto colpita con uno schiaffo al volto.

I militari dell'Arma, pertanto, hanno provveduto a identificare la responsabile dell'aggressione: si tratta di una donna di 57 anni, incensurata, che è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria; per l'infermiera, fortunatamente, nessuna grave conseguenza.

A denunciare l'aggressione è stata anche l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni pone l'attenzione sugli episodi di violenza ai danni del personale sanitario a Napoli e in Campania. "Stavolta ad essere aggredita con uno schiaffo è stata un infermiere donna in servizio al pronto soccorso del nosocomio flegreo. Intorno alle 21 di stasera una paziente di 50 anni ha schiaffeggiato l’infermiera di triage perché a detta sua non si muoveva a far refertare i suoi prelievi ematici" ha raccontato sui social l'associazione.