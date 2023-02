Ha un malore improvviso, donna di 41 anni salvata con un trapianto di cuore a Napoli L’operazione è stata effettuata con successo presso il Centro regionale trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un trapianto di cuore ha salvato la vita a una donna di 41 anni, colta da un improvviso malore: l'operazione è stata eseguita con successo nel Centro regionale trapianti dell'ospedale Monaldi di Napoli. La donna, Simona (nome di fantasia), ha cominciato accusato dei forti dolori al petto: i famigliari, preoccupati, hanno allertato i soccorsi. La 41enne è stata così portata, in un primo momento, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Caserta, dove arriva la diagnosi: dissezione coronarica spontanea, patologia cardiaca che colpisce le giovani donne, anche in assenza di pregressi problemi cardiaci.

Nonostante gli sforzi dei medici del nosocomio casertano, però, le condizioni di salute di Simona si aggravano e la donna entra in terapia intensiva: viene contattato così il Centro regionale trapianti e la donna viene trasferita all'ospedale Monaldi, in attesa di un trapianto di cuore. Dopo qualche giorno di attesa e di speranza, arriva la notizia di un organo compatibile, che viene giudicato buono dall'equipe medica: Simona viene così sottoposta all'intervento di trapianto, che è perfettamente riuscito. Dopo il decorso post-operatorio, la 41enne è ora pronta a tornare a casa e a riabbracciare la sua famiglia.

"La storia di Simona è una storia a lieto fine che ci riempie di orgoglio perché testimonia il perfetto funzionamento della rete regionale per le urgenze cardiache. Noi continueremo ad assistere Simona nel suo percorso di recupero e in tutte le delicate fasi che il post trapianto comporta. Un pensiero anche alla famiglia del donatore che ha consentito a Simona di tornare a vivere, lavoriamo per incentivare la cultura della donazione di organi, un gesto semplice che può però salvare molte vite" ha dichiarato Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli.