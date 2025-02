video suggerito

Ha un infarto mentre entra a lavoro: salvata dal massaggio cardiaco di tre carabinieri Assunta, giovane lavoratrice in un negozio del Maximall di Torre Annunziata, colpita da malore: provvidenziali i 15 minuti di massaggio cardiaco effettuati dai carabinieri per salvarle la vita fino all'arrivo dell'ambulanza del 118.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La donna dopo le dimissioni dall'ospedale, assieme ai carabinieri

Era stata colpita da infarto mentre entrava nel negozio dove lavora, all'interno del centro commerciale Maximall di Torre Annunziata: provvidenziale l'intervento dei carabinieri di passaggio che, a turno, le hanno praticato un massaggio cardiaco, permettendo così ai soccorsi di arrivare quando la donna era ancora in vita. Portata, in ospedale, ora è stata dimessa e sta bene: la prima cosa fatta è stata proprio incontrare i carabinieri che le hanno salvato la vita.

Protagonista di questa vicenda è Assunta, una giovane donna che lavora al centro commerciale Maximall di Torre Annunziata, nella provincia di Napoli. Mentre entra nel pet-store dove lavora, però, accusa un malore e finisce a terra, esanime. Un passante vede il tutto, si sbraccia e attira l'attenzione di una gazzella con tre carabinieri che in quel momento è là: a bordo ci sono il vicebrigadiere Ciro Comentale, l'appuntato scelto qualifica speciale Raffaele Gargiulo e il carabiniere Marco Mastromartino. I tre raggiungono la donna, che non ha ripreso conoscenza e dopo aver chiamato il 118, iniziano a praticarle a turno un massaggio cardiaco. Quindici minuti dopo, un piccolo segnale di attività cardiaca riaccende la speranza.

Arrivata l'ambulanza, i sanitari la portano direttamente in sala operatoria in ospedale, dove rimarrà diversi giorni in coma farmacologico. Alla fine però, dopo undici giorni, la donna è stata dimessa. Sta bene, ma per i sanitari quei 15 minuti di massaggio cardiaco effettuati dai carabinieri sono stati fondamentali. E tra le prime cose fatte, c'è stata subito una foto con i carabinieri che l'hanno salvata. Per lei, ora, un po' di meritato riposo prima di tornare alla vita di tutti i giorni.

