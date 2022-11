Ha la forma e la grandezza di un albero di Natale, ma è una pianta di marijuana: la scoperta a Melito La scoperta dei carabinieri che, nonostante la forma e la grandezza, sono stati insospettiti dal forte e inconfondibile odore che proveniva dall’albero.

A cura di Valerio Papadia

Manca poco più di un mese a Natale e nei negozi – ma anche in qualche abitazione – già si vedono i primi addobbi e le prime decorazioni. La smania degli addobbi per il prossimo Natale sembrerebbe aver colto anche una donna di 57 anni di Melito, nella provincia di Napoli, visto che nel suo giardino i carabinieri hanno trovato un albero di Natale: peccato che l'inconfondibile odore ha fatto capire subito ai militari si trattasse di ben altro, ovvero di una enorme pianta di marijuana.

È stato proprio l'odore a condurre i carabinieri della locale tenenza nel giardino antistante l'abitazione della 57enne, in via Sandro Pertini: qui, i militari si sono imbattuti in un albero, del tutto somigliante per forma e grandezza al classico abete di Natale, scoprendo che si trattava invece di una pianta di marijuana alta circa 3 metri e con un diametro di 22 centimetri.

La 57enne ha detto di non sapere nulla della pianta di marijuana

La donna ha dichiarato ai carabinieri di non sapere nulla della pianta: questo non le ha evitato una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti alla competente Autorità Giudiziaria. La grande pianta di marijuana è invece stata posto sotto sequestro dai militari dell'Arma.