Guasto in costiera sorrentina, Capri senz’acqua da oltre 24 ore Capri a secco da oltre 24 ore: una frana a Sorrento ha lasciato senz’acqua l’isola. Tecnici Gori al lavoro, ma il ripristino non avverrà prima di domani.

Capri a secco: l'isola Azzurra del Golfo di Napoli è da 24 ore senz'acqua, con il servizio che tornerà regolare solo a partire da domani, fa sapere l'ente idrico Gori. Un guasto alla centrale di approvvigionamento di Sorrento ha lasciato a secco i rubinetti dell'isola, con hotel e ristoranti alle prese con un enorme afflusso di turisti e senza una goccia d'acqua.

Rubinetti a secco da 24 ore

Disposte fontanine e autobotti sull'isola, ma la situazione è stata di piena emergenza. I tecnici della società Gori si sono subito messi al lavoro per ripristinare l'erogazione idrica, ma prima di domani il guasto non sarà risolto. Attorno alle 22, i rubinetti sono rimasti ancora secco: lo stesso ente fornitore idrico ha avvertito che "il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 06:00 di giovedì 11 agosto 2022", nonché che "alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti".

Il guasto dovuto ad una frana a Sorrento

Il guasto è stato determinato, ha spiegato il comune di Capri, "a seguito di una frana causata dal forte temporale di ieri che ha interrotto la condotta a servizio dell’isola, presso la località Pozzano in Penisola Sorrentina". Di fatto, rubinetti a secco e servizio idrico sostitutivo previsto in via Madonna delle Grazie, Piazza Vittoria e Largo Fontana. "Si invita la popolazione a tenere basso il consumo d’acqua per preservare le scorte nei serbatoi fino al normale ripristino dell’erogazione da terra ferma", ha fatto sapere ancora il comune caprese.