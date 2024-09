Grosso incendio in zona Poggioreale-Gianturco, a fuoco autorimessa. Fumo visibile a chilometri di distanza Incendio nel quadrante orientale di Napoli, zona via De Roberto. Grossa colonna di fumo nero visibile da lontano. A fuoco una autorimessa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

L'incendio nell'autorimessa

Grosso incendio in zona Poggioreale-Gianturco, quadrante orientale di Napoli. Non ancora individuate le cause che hanno determinato il rogo, il luogo è nella zona di via De Roberto, si tratta di una autorimessa ubicata nella cosiddetta "zona Industriale", Bd Cars, di via Fasano, nella zona del cosiddetto «scasso» delle auto, lì dove si vendevano (e si vendono ancora) pezzi di ricambio delle vetture, a poche centinaia di metri dal mercato comunale di via Caramanico. I Vigili del fuoco sono stati allertati dal titolare dell'azienda, sono sul posto con tre squadre e altrettante autobotti.

L'incendio visto dal Centro Direzionale

La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza, dal Centro direzionale, dal Palazzo di Giustizia e si è sviluppata nonostante in questi minuti su Napoli stia cadendo una copiosa pioggia. Sul posto si stanno recando i Vigili del fuoco. Dai video è chiaramente intuibile la gravità del rogo: sta bruciando materiale plastico che alimenta le fiamme alte svariati metri e capaci di sviluppare fumi tossici visibili da molto lontano.

L'incendio visto dall'autostrada