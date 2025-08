Grosso incendio in provincia di Napoli, alta colonna di fumo nero visibile anche in città

Un incendio di vaste proporzioni è in corso nella mattinata odierna, mercoledì 6 agosto, tra Boscoreale e Pompei, nell'area vesuviana, in provincia di Napoli, al confine con l'area di Scafati e la provincia di Salerno. La natura del rogo non è ancora nota, così come ancora sconosciuta è la composizione del materiale che sta bruciando: dalle fiamme, però, si è alzata una imponente nuvola di fumo nero, che si è stagliata su tutta l'area circostanze ed è distintamente visibile anche da Napoli, alle spalle del Vesuvio. Più passa il tempo e più aumentano anche le segnalazioni dei cittadini che abitano nella zona immediatamente vicina all'incendio; dopo l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, si potrà capire se il rogo sia stato doloso oppure no.

L’incendio visibile da Napoli (foto: Fanpage.it)

Nel corso di questa estate, che è appena entrata nel vivo del mese di agosto, Napoli e provincia sono già state interessate da numerosi incendi che spesso, purtroppo, si rivelano di natura dolosa. Molta preoccupazione c'è stata ieri, martedì 5 agosto, sull'isola di Ischia, dove un grosso incendio ha interessato il territorio di Serrara Fontana: le fiamme sono arrivate a minacciare e lambire le abitazioni e le strutture alberghiere della zona che, in via precauzionale, sono state evacuate.