Gratteri sugli arresti a Pomigliano: “Sindaco disse che la camorra non esiste, invece c’è ed è pericolosa” Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri è intervenuto sugli arresti a Pomigliano d’Arco, pungolando il sindaco Raffaele Russo sulle sue dichiarazioni passate. Il primo cittadino ha replicato: “Le mie parole sono state male interpretate”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

Arriva anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri a commentare l'operazione dei carabinieri a Pomigliano d'Arco, nella provincia partenopea, dove sono state arrestate 27 persone appartenenti a due clan di camorra in lotta per il controllo del territorio. Il procuratore, nel corso della conferenza stampa istituita proprio per diramare informazioni sull'operazione, ha pungolato il sindaco di Pomigliano, Raffaele Russo, che nel 2023 dichiarò come la camorra fosse inesistente nella sua città, dal momento che non vi era nemmeno un clan attivo sul territorio. "Questa indagine ha dimostrato il contrario di quello che da tempo si sgola a dire, in tutte le sedi, il sindaco, e cioè che a Pomigliano d'Arco non c'è la camorra" ha detto Gratteri.

"Pare che abbia avuto ragione la presidente Colosimo – ha detto ancora il procuratore – a Pomigliano d'Arco non solo c'è la camorra, ma è una camorra molto pericolosa e molto violenta". Il riferimento di Gratteri è a Chiara Colosimo, presidentessa della Commissione parlamentare antimafia, che contestò duramente le parole del sindaco di Pomigliano d'Arco.

La replica del sindaco Russo: "Le mie parole sono state male interpretate"

Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Pomigliano d'Arco a Nicola Gratteri. "Ho sempre specificato, sebbene spesso le mie parole siano state male interpretate, probabilmente anche a fini strumentali, che la camorra non esiste all'interno del Palazzo municipale e che non vi è alcun episodio che possa legare l'attività della criminalità organizzata con quella dell'attuale Amministrazione comunale" ha detto il sindaco Russo che, subito dopo l'operazione, aveva applaudito al lavoro di magistrature e forze dell'ordine.