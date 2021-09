Gratta e Vinci rubato a Napoli, l’anziana incasserà i soldi: biglietto dissequestrato Lieto fine per la storia del Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato a Napoli: l’agenzia dei Monopoli ha reso noto che il tagliando è stato dissequestrato e che sono state avviate le procedure per il pagamento, quindi la legittima vincitrice potrà nei prossimi giorni incassare il denaro.

A cura di Nico Falco

Dopo giorni di tensione passati col fiato sospeso arriva il lieto fine per la storia del Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato a Napoli: l'anziana che aveva acquistato quel biglietto potrà incassare la vincita, il tagliando è stato dissequestrato ed è stato recuperato oggi dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli che ha avviato le procedure per il pagamento. Nei prossimi giorni la donna potrà quindi entrare in possesso della somma che aveva legittimamente vinto e che aveva rischiato di perdere in quella storia che, per settimane, ha riempito giornali e televisioni.