Gragnano, frana la montagna a causa della pioggia: evacuate 20 persone, chiuse 4 strade Lo smottamento nella notte a causa delle abbondanti piogge che hanno colpito la zona. Venti persone sono state evacuate in via precauzionale, mentre 4 strade sono state chiuse per rimuovere i detriti.

A cura di Valerio Papadia

Paura nella notte appena trascorsa a Gragnano, nella provincia di Napoli, dove, a causa delle abbondanti piogge che hanno colpito la zona si è verificata una frana: acqua e detriti sono colati a valle dal monte Pendolo e hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la strada statale che conduce ad Agerola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli della stazione di Sant'Antonio Abate, oltre ai vigili del fuoco e agli uomini della Protezione Civile: per fortuna, non si registrano danni a persone o cose, ma le quattro strade interessate dalla frana sono state interrotte per consentire le operazioni di rimozione dei detriti e per verificare eventuali altre situazioni di pericolo. Inoltre, il sindaco di Gragnano Aniello D'Auria, a scopo precauzionale, ha firmato una ordinanza di evacuazione per 20 persone (5 famiglie), tutte residenti in via Piana e via Sanzano, che hanno quindi dovuto temporaneamente abbandonare le proprie abitazioni.