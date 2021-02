Gomorra 5 si gira al centro storico di Napoli. Sul set, realizzato ai Ponti Rossi, nel cuore della città, è stato costruito dal nulla un enorme Luna Park gonfiabile, che farà da scenario ad una delle puntate della quinta stagione per la fortunata serie Sky, prodotta da Cattleya, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, della quale sono attualmente in corso le riprese, che vede il gran ritorno di Ciro Di Marzio, "l'Immortale", interpretato dall'attore Marco D'Amore. La nuova location si aggiunge ad altri luoghi iconici della città di Napoli, dalle Vele di Scampia, nelle quali si è tornato a girare, come anticipato da Fanpage.it, al Porto di Napoli, dove sono ambientate altre scene.

Le riprese di Gomorra 5 procedono, insomma, a passo spedito, dopo lo stop avvenuto la scorsa primavera, nei mesi tra marzo e aprile, a causa del lockdown per il Coronavirus. La serie Sky è stata bloccata assieme ad altre serie come L'Amica Geniale 3 e I Bastardi di Pizzofalcone 3. Le prime scene di Gomorra 5 sono state girate all'inizio di settembre a Riga, in Lettonia. A Napoli le riprese sono ripartite a inizio novembre, con alcune scene girate sul Lungomare, tra la Rotonda Diaz e viale Dohrn, al Centro Direzionale, ma anche a Scampia, in piazza Ciro Esposito e in via della Resistenza, tra via Tancredi Galimberti e l’ingresso della Vela Rossa. Tra le location anche il Porto di Napoli, nell’area dei Cantieri Partenope e la banchina 32. A firmare l'autorizzazione l'ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, Pietro Spirito. La richiesta era arrivata a inizio dicembre dalla casa di produzione cinematografica, per il tramite della Fondazione Film Commission della Campania.