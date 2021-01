Proseguono le riprese, facendo attenzione ad adottare tutte le misure anti-Covid per proteggere cast e troupe, della quinta stagione di Gomorra, la fortunata serie televisiva targata Sky Atlantic e tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. In questi giorni, le riprese della famosa serie tv hanno riguardato anche Marcianise, nella provincia di Caserta: teatro del set è stato lo storico palazzo Grauso Tartaglione, come reso noto dal sindaco Antonello Velardi, che su Facebook ha condiviso una fotografia che lo ritrae in compagnia di Marco D'Amore, che nella serie interpreta Ciro "l'Immortale" Di Marzio e che, in questa quinta stagione, dirigerà anche alcuni episodi.

"Stasera, sul set della nuova serie di Gomorra. Si gira a Marcianise, nello storico palazzo Grauso Tartaglione, in via Novelli. Una foto con Marco D'Amore, il volto più noto del fortunato format, ora in regia nella serie numero cinque. Gioca in casa: è marcianisano per parte di madre. Con me e con lui, in foto, alcuni assessori e consiglieri comunali: vince Marcianise. Si gira fino a notte fonda, Marco respira per una sera aria di casa. Auguri per tutto, buon lavoro. E buona vita al cinema" ha scritto il sindaco Velardi sui social network.

Gomorra 5, set anche a Napoli nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, le riprese della quinta stagione di Gomorra torneranno a Napoli, nella zona del Centro Direzionale, dove è stato istituito un piano traffico appositamente per l'occasione. "Divieto di transito veicolare sulle strade che sottopassano il centro direzionale per la realizzazione di alcune riprese cinematografiche della serie televisiva ‘Gomorra'. Istituire, dalle ore 19,00 del 21/1/2021 fino alle ore 03,00 del 22/1/2021, il divieto di transito veicolare sulle strade che sottopassano il Centro Direzionale eccetto i veicoli dei residenti, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine" si legge in una comunicazione dell'amministrazione comunale.