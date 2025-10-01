Global Sumud Flotilla vicina a Gaza, a Napoli gli studenti occupano le sedi della Federico II e de L’Orientale

Già a partire dalla serata di ieri, i collettivi studenteschi hanno occupato la sede di Porta di Massa della Federico II e quella di Palazzo Giusso de L’Orientale in sostegno della Global Sumud Flotilla, che si sta avvicinando a Gaza.

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si stanno avvicinando a Gaza, per portare aiuti alla popolazione palestinese, nonostante la minaccia di Israele si faccia sempre più concreta. In sostegno agli attivisti della Flotilla, dunque, già a partire da ieri sera, a Napoli i collettivi studenteschi hanno occupato la sede di Porta di Massa dell'Università Federico II, mentre oggi è stata occupata anche la sede di Palazzo Giusso dell'Università L'Orientale.

"In tantissime città ci si sta preparando all'ora X: mettiamo a disposizione della città di Napoli un luogo di confronto, socialità e aggregazione per combattere la solitudine e la sofferenza: è il momento di mobilitarci tutte e tutti! Il nostro governo è a tutti gli effetti complice del genocidio: l'esecutivo Meloni continua ad armare Israele e ad appoggiare le sue politiche genocide, coloniali, suprematiste mentre i suoi più alti rappresentanti attaccano a mezzo stampa gli equipaggi della Flotilla. Vogliamo la fine immediata del genocidio, la liberazione della Palestina dal fiume al mare e la tutela degli equipaggi della Global Sumud Flotilla e della Freedom Flotilla" ha fatto sapere il Collettivo autorganizzato universitario di Napoli.

"Siamo l’equipaggio di terra – spiegano ancora i collettivi studenteschi – accorso in supporto dell’equipaggio di mare. Il nostro compito è mantenere alta l’attenzione sulla Palestina, organizzare azioni contro il sostegno occidentale a Israele e chiedere che la missione raggiunga le coste di Gaza in sicurezza".