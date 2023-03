Gli sequestrano lo scooter, lui denuncia di aver perso i documenti e lo usa: scoperto dopo 8 anni Un 54enne guidava da anni lo scooter che gli era stato sequestrato con un duplicato della carta di circolazione; è stato scoperto sulla Tangenziale di Napoli.

A cura di Nico Falco

Anni fa era stato beccato mentre guidava lo scooter senza assicurazione, il mezzo gli era stato sequestrato e gli era stata ritirata la carta di circolazione. E lui, per ovviare al problema, aveva presentato una denuncia di smarrimento del documento: in questo modo aveva ottenuto dalla Motorizzazione un duplicato, che ha poi usato fino a pochi giorni fa, quando è stato fermato sulla Tangenziale di Napoli: ora gli è stata ritirata anche la patente e lo scooter gli è stato tolto, questa volta per sempre.

Protagonista un 54enne napoletano, fermato dagli agenti della Sottosezione di Fuorigrotta della Polizia Stradale. L'uomo al momento del controllo ha mostrato la nuova carta di circolazione, sostenendo che fosse tutto in regola, ma da una verifica nei database è emersa tutta la storia: quello scooter non avrebbe potuto circolare perché era stato sequestrato nel 2015 per l'assenza dell'assicurazione e risultava ancora tale e affidato a lui in custodia. E quel duplicato, è stato accertato, era stato ottenuto con una denuncia, di certo non dicendo che l'originale era stato ritirato ma fingendo che fosse stato perso.

Una volta ricostruito tutto, per l'uomo è scattata la denuncia per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, una sanzione di 1.984 euro per avere circolato con veicolo sottoposto a sequestro e gli è stata ritirata la patente. Per lo scooter, che era ancora sequestrato, è stato disposto l'affidamento al custode-acquirente, ovvero alla società che si occupa della custodia ove non sia possibile l'affidamento al proprietario, e sono state avviate le procedure per la perdita di proprietà.