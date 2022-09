Gli ritirano la patente, lui picchia i vigili urbani: 52enne arrestato in centro a Napoli Uno degli agenti della Polizia Municipale ha dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale: l’aggressore è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

A cura di Valerio Papadia

Agenti della Polizia Municipale di Napoli sono stati aggrediti durante un controllo in strada: è accaduto in piazza Giovanni Bovio, conosciuta anche come piazza Borsa, nel cuore della città. I vigili urbani del Reparto Motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale erano come detto impegnati in un controllo su strada, in concerto con gli agenti della Polizia di Stato, quando hanno fermato il conducente di un motoveicolo per un controllo: gli agenti hanno contestato all'uomo numerose violazioni amministrative, che hanno portato all'alienazione del veicolo e al ritiro della patente: questo ha scatenato la rabbia dell'uomo, che ha aggredito violentemente gli agenti; uno dei vigili urbani ha riportato lesioni tali da dover fare ricorso alle cure mediche in ospedale. Per l'aggressore, G.S. le sue iniziali, 52 anni, è scattato l'arresto: è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

I controlli degli agenti del Reparto Motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Municipale di Napoli sono andati avanti tra piazza Bovio e il Borgo Orefici: sono stati controllati in totale 57 veicoli, sei dei quali con targa estera. Al termine delle operazioni, i vigili urbani hanno elevato 19 contravvenzioni e 11 sequestri amministrativi. In questi primi 8 mesi del 2022, invece, sono stati ben 1.838 i veicoli che sono stati posti sotto sequestro.