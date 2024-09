video suggerito

Gli inquilini sono tutti abusivi e rubano l'energia elettrica: la scoperta in una palazzina con 10 appartamenti Raffica di denunce a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli: sanzionati inquilini, che erano tutti abusivi e rubavano l'energia elettrica, ma anche il proprietario dell'immobile. Per la palazzina è stata inoltre richiesta l'inagibilità.

A cura di Valerio Papadia

Blitz dei carabinieri a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, che ha portato a una raffica di denunce: i militari dell'Arma hanno infatti scoperto una palazzina con 10 appartamenti in via Salvatore Russo, i cui inquilini erano tutti abusivi e rubavano tutti l'energia elettrica. I carabinieri della locale tenenza, unitamente agli agenti della Polizia Municipale e al personale Enel, hanno controllato la palazzina, scoprendo che i 10 residenti, inquilini degli altrettanti appartamenti, non soltanto non avevano alcun contratto di locazione, ma avevano tutti effettuati un allaccio abusivo direttamente sul montante del gestore Enel.

La palazzina in pessime condizioni: richiesta l'inagibilità

Pertanto, i dieci inquilini sono stati denunciati per il furto di energia elettrica, mentre il proprietario dell'immobile è stato anch'egli denunciato per aver violato le norme sulla legge relative alle locazioni abitative, in quanto aveva affittato abusivamente i 10 appartamenti. Inoltre, al termine dei controlli, viste le precarie condizioni strutturali e igieniche in cui versa l'immobile, è stata inviata al Comune di Sant'Antimo la richiesta di emanare una ordinanza di inagibilità per la palazzina.