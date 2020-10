La situazione epidemiologica in Campania è drammatica: nella giornata di ieri, come reso noto dal consueto aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale, sono stati registrati 3.103 nuovi casi su 17.735 tamponi analizzati. Preoccupa anche il numero dei decessi: 20 quelli registrati nell'ultimo bollettino, che portano il totale a quasi 200 decessi nel solo mese di ottobre. Numeri, quelli registrati in Campania nell'ultimo mese, che non si erano osservati nemmeno a marzo e aprile, durante la prima ondata della pandemia di Coronavirus, e che stanno portando al massimo la pressione esercitata sulle strutture ospedaliere della regione.

In Campania continuano le proteste contro i negozi chiusi

Intanto, da circa una settimana, a Napoli e in molte altre città della Campania proseguono le proteste di commercianti e cittadini contro le misure varate da Governo e Regione Campania per arginare la diffusione del Coronavirus. Nella serata di ieri, molti commercianti, alle ore 18, hanno deciso di spegnere le luci dei propri negozi per protestare contro le misure anti-Covid, ritenute troppo stringenti: attività come bar e ristoranti, infatti, devono chiudere alle ore 18, mentre esercizi come palestre, piscine, cinema, teatri e centri benessere sono stati chiusi dal nuovo Dpcm del Governo.

Covid, Campania seconda in Italia per attualmente positivi

L'aumento esponenziale dei contagi dell'ultimo mese ha portato la Campania ad essere la seconda regione in Italia per numero di attualmente positivi: al 28 ottobre, sono 34.886. Il dato emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, che dall'inizio della pandemia monitora l'andamento dei contagi nelle varie regioni del Paese. La Campania è dunque seconda, dietro soltanto alla Lombardia.