Giuseppe Scicchitano inventa la "Caprese sbagliata": pane al cacao con ricotta e crostaceo crudo Il giovane ristoratore, che proviene dalla famiglia de "'A figlia do marenaro", propone la sua versione di un grande classico della cucina napoletana: la Caprese, da lui proposta in una commistione tra dolce e salato.

A cura di Valerio Papadia

La "Caprese sbagliata" di Giuseppe Scicchitano

Sui social è molto amato e anche il suo ristorante, nel cuore di Napoli, è molto conosciuto e apprezzato: Giuseppe Scicchitano, giovane chef e ristoratore, proviene da una famiglia che, in città, è sinonimo di tradizione culinaria, quella de "‘A figlia do marenaro". Deciso a stupire e a innovare la tradizione, ecco che allora Giuseppe Scicchitano, sui social, ha pubblicato un video in cui propone la "Caprese sbagliata", sua rivisitazione di un classico della cucina napoletana. Nella versione di Scicchitano, alla base troviamo un pane al cacao con le mandorle classiche della Caprese, poi una mousse di ricotta aromatizzata allo zenzero e, sopra, uno scampo crudo, alimento distintivo del ristorante Scicchitano in via Foria.

"L’idea è nata – racconta Giuseppe Scicchitano – dopo aver proposto un pane al cioccolato con una mousse di gamberi. Data l’esplosione di gusto abbiamo pensato di ispirarci ad uno dei classici della pasticceria. L’aggiunta della ricotta sta a simulare la pallina di vaniglia che solitamente accompagna la fetta nel piatto. E poi un tocco di gusto con un nostro cavallo di battaglia, ossia i crostacei crudi".

La ricetta della "Caprese sbagliata" di Giuseppe Scicchitano

Per presentare la ricetta, Scicchitano ha pubblicato un reel sui suoi canali social in cui si cimenta nella preparazione della "Caprese sbagliata". Alla base, come detto, c'è un pane al cacao, realizzato con 200 grammi di cioccolato fondente, 800 millilitri di acqua, un cucchiaino d'olio, 150 grammi di mandorle, 30 grammi di miele e un chilo di farina. Una volta pronta la pagnotta di pane al cacao, Giuseppe Scicchitano ha aggiunto la ricotta aromatizzata allo zenzero, utilizzando una sac à poche e, sopra di essa, lo scampo crudo.