video suggerito

Giro d’Italia 2024, martedì 14 maggio si riparte da Pompei: si ferma la Circum, gli orari Tappa tutta campana per il Giro d’Italia: si parte da Pompei e si arriva a Cusano Mutri. Strade chiuse, si ferma anche la Circum: le tratte e gli orari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuova tappa in Campania per il Giro d'Italia 2024: dopo che la nona tappa di domenica 12 maggio che da Avezzano è arrivata a Napoli passando per il Casertano e i Campi Flegrei, oggi la Corsa in Rosa osserva un turno di riposo per poi ripartire martedì 14 maggio da Pompei in direzione di Cusano Mutri, attraversando così quattro province tra Napoli, Salerno, Avellino e Benevento. Seppur in misura ridotta trattandosi di passaggi più brevi per i singoli comuni, il passaggio del giro d'Italia comporta come sempre anche rallentamenti alla circolazione e disagi di vario tipo, seppur come detto in questo caso si tratterà di fenomeni temporanei. In particolare, si fermerà anche la Circumvesuviana, nella fascia oraria in cui è previsto il passaggio in zona del Giro d'Italia.

L'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la tratta della Circumvesuviana, ha fatto sapere che le chiusure e le interruzioni riguarderanno tre linee, e in particolare:

Linea Napoli-Scafati-Poggiomarino : la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino sarà interrotta dalle 12:55 alle 13:50. Pertanto, Il treno 4125 delle ore 12:26 da Napoli per Poggiomarino limiterà la corsa a Torre Annunziata. Il treno 4130 avrà origine da Torre Annunziata con partenza alle ore 13:32

: la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino sarà interrotta dalle 12:55 alle 13:50. Pertanto, Il treno 4125 delle ore 12:26 da Napoli per Poggiomarino limiterà la corsa a Torre Annunziata. Il treno 4130 avrà origine da Torre Annunziata con partenza alle ore 13:32 Linea Napoli-Ottaviano-Sarno : il treno 6123 delle ore 12:22 da Napoli per Sarno si attesterà a Terzigno fino a nulla osta di avvenuto transito giro per poi proseguire la corsa verso Sarno. Parimenti, il treno 61338 delle ore 13:38 da Sarno per Napoli si attesterà a Striano fino a nulla osta di avvenuto transito giro per poi proseguire la propria corsa verso Napoli

: il treno 6123 delle ore 12:22 da Napoli per Sarno si attesterà a Terzigno fino a nulla osta di avvenuto transito giro per poi proseguire la corsa verso Sarno. Parimenti, il treno 61338 delle ore 13:38 da Sarno per Napoli si attesterà a Striano fino a nulla osta di avvenuto transito giro per poi proseguire la propria corsa verso Napoli Linea Napoli-Pomigliano-Baiano: la tratta Scisciano-Baiano sarà interrotta dalle ore 13:25 alle ore 14:25 circa. Pertanto, il treno 8131 delle ore 13:00 da Napoli per Baiano limiterà la corsa a Scisciano. Il treno 8138 avrà origine da Scisciano con partenza alle ore 14:25

Fanno testo a parte invece le strade dei vari comuni in cui si troverà a passare il Giro, che naturalmente resteranno interdette alla circolazione, così come sarà vietato il divieto di sosta e di fermata. Saranno infine chiusi gli svincoli di Boscoreale della Strada Statale del Vesuvio 268 e lo svincolo di Solopaca della Strada Statale Telesina 372, in entrambe le direzioni. Possibili chiusure anche lungo altre tratte: ma in questo caso sarà bene informarsi per tempo presso i relativi comuni interessati. Tutte le chiusure e i percorsi alternativi saranno comunque indicati anche da personale sul posto nelle ore interessate.

Leggi anche Olaf Kooij a Napoli vince la 9ª tappa del Giro d'Italia, beffato Jonathan Milan