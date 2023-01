Giro d’Italia 2023, tappa a Napoli l’11 maggio: Piazza Plebiscito si tinge di rosa Il colonnato di Piazza Plebiscito si illumina di rosa a cento giorni dal Giro d’Italia, che a Napoli arriverà l’11 maggio per una tappa tutta cittadina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A cento giorni dalla partenza del Giro d'Italia, tutte le città che saranno attraversate dalla corsa ciclistica più nota del mondo si sono tinte di rosa in suo onore. E non ha fatto eccezione Napoli, dove la tappa è prevista per l'11 maggio. E così, il colonnato di Piazza del Plebiscito, che fa da porticato alla Basilica di San Francesco da Paola, si è tinto di rosa. Le immagini diffuse dalla Città Metropolitana di Napoli hanno rapidamente fatto il giro della Rete. Soddisfatto, in vista della tappa partenopea, anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ricopre la doppia carica di sindaco di Napoli e della città metropolitana partenopea.

"Per la tappa del prossimo maggio stiamo portando avanti un programma di iniziative che coinvolgerà tutti i settori, dall’ambiente alla salute, dello spettacolo alla cultura, dallo sport all’enogastronomia, alla solidarietà che farà in modo che si possa parlare di una vera e propria ‘Settimana rosa’ a ridosso dell’evento", ha spiegato Gaetano Manfredi, aggiungendo che il ritorno di questa tappa dopo appena un anno sarà soprattutto "a beneficio dei tanti turisti che vorranno vivere da vicino la città in quei giorni, di quelli potenziali che potranno ammirare il nostro straordinario patrimonio in tv e sul digitale ma anche di tutti i cittadini metropolitani, che potranno, come già accaduto lo scorso anno quando fu interessata l’area flegrea, comprendere fino in fondo la bellezza della nostra terra. La coscienza di essere detentori di un territorio straordinario è un fattore fondamentale perché possa nascere e consolidarsi all’interno di ciascuno di noi la volontà di difenderlo e di valorizzarlo. Sotto questo aspetto", ha concluso Manfredi, "la Città Metropolitana sta mettendo in campo un importantissimo percorso di promozione turistica in ambito internazionale, oltre che di sviluppo di percorsi di mobilità sostenibile".