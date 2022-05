Giovanni Melillo lascia la Procura di Napoli dopo 5 anni di inchieste su camorra e appalti Giovanni Melillo lascia la procura di Napoli dopo cinque anni di inchieste, in primis su camorra e appalti: è stato nominato procuratore nazionale antimafia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giovanni Melillo

Giovanni Melillo lascerà la Procura di Napoli dopo essere stato eletto nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Una nomina arrivata al primo voto del Consiglio Superiore della Magistratura, senza neppure passare per il ballottaggio: 13 voti a favore, contro i 7 di Nicola Gratteri (procuratore di Catanzaro) e i 5 di Giovanni Russo (procuratore aggiunto alla Direzione nazionale antimafia).

Una carriera in prima linea

Melillo, 61 anni ed originario di Foggia, è arrivato alla guida della Procura di Napoli nel luglio 2017: cinque anni caratterizzati da inchieste sulla camorra e sugli appalti, ma da una vita in prima linea sul territorio partenopeo. Magistrato dal 1985, iniziò nella Pretura di Barra, quartiere orientale di Napoli e ad inizio Anni Novanta era già sostituto procuratore al Tribunale di Napoli (il più giovane del gruppo) che indagava sui legami tra la camorra e la politica locale e nazionale.

Dal 2017 alla guida della Procura di Napoli

Il 2 agosto 2017 l'arrivo al vertice della Procura di Napoli, la più grande d'Italia con oltre 100 magistrati a rappresentare lo Stato in un territorio difficile come quello partenopeo. In una conferenza stampa di fine 2020, dopo il primo anno di pandemia da Covid, spiegò: "Questa fase della pandemia è una fase di profonda trasformazione del crimine organizzato", raccontando come la camorra stesse approfittando proprio della pandemia per infiltrarsi ulteriormente nelle aziende e nel controllo del territorio.

Ruotolo: "Melillo all'altezza della nuova sfida"

Tra i primi a congratularsi per la nomina di Melillo a procuratore nazionale antimafia è stato Sandro Ruotolo, senatore del Gruppo Misto, che ha detto come questa nomina porti nuovamente "la lotta alle mafie al centro dell'agenda del Paese":