Giovane di 20 anni morto a Capri, ipotesi malore durante il bagno in mare Un ventenne di Taranto è deceduto oggi a Capri, probabilmente vittima di un malore mentre era in mare. Sull’Isola Azzurra continuano le ricerche di un turista disperso da ieri.

A cura di Nico Falco

Un ventenne originario di Taranto è deceduto oggi, 3 luglio, a Capri: avrebbe accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia libera di Marina Grande, è morto durante il trasporto in ospedale. Il ragazzo è stato soccorso da un altro bagnante e affidato ai sanitari del 118, nel frattempo arrivati sul posto, ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Ragazzo di 20 anni morto a Capri, malore mentre faceva il bagno

Sulla spiaggia, oltre all'ambulanza, anche personale della Guardia Costiera di Capri. Il corpo è stato trasportato all'ospedale Capilupi. Il ragazzo era sull'isola con alcuni amici, erano arrivati dalla Puglia per qualche giorno di relax. Il suo corpo, in mare e già privo di sensi, sarebbe stato notato intorno alle 11 di questa mattina dal bagnante; l'uomo lo avrebbe quindi riportato a riva e avrebbe chiamato i soccorsi. Il ventenne sarebbe deceduto poco dopo, mentre, in seguito agli infruttuosi tentativi di rianimazione, lo stavano trasportando in ospedale. L'ipotesi maggiormente verosimile resta al momento quella del malore in acqua, con tutta probabilità nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia per accertare le cause del decesso.

Turista americano disperso a Capri, ricerche in corso

Proseguono, intanto, le ricerche di un turista americano che risulta disperso da ieri sera. L'uomo era arrivato con uno yacht e aveva raggiunto l'isola con un tender, ma di lui si sono perse le tracce poco dopo; non è chiaro dove si fosse diretto e se si sia mosso da solo o in compagnia di qualcuno. Sono stati mobilitati Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia Costiera, sono in corso pattugliamenti sia via mare sia via terra.