Giornata mondiale Sindrome di Down, l’assessore Trapanese e la figlia Alba: “Per me è perfetta così” L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese ha pubblicato una foto insieme alla figlia Alba, affetta da Sindrome di Down, di cui oggi si celebra la Giornata mondiale.

A cura di Valerio Papadia

Oggi, 21 marzo, si celebra la Giornata mondiale della Sindrome di Down. Per l'occasione, allora, l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, ha pubblicato sui suoi profili social una fotografia insieme alla figlia Alba, affetta appunta da Sindrome di Down, adottata nel 2018. Alla bambina, a corredo della foto, Trapanese ha dedicato un messaggio pieno di amore, invitando anche tutti a riflettere su una maggiore inclusione nella vita attiva della società delle persone affette da questa sindrome. Trapanese scrive:

Grazie ad Alba per avermi cambiato la vita, per me lei è perfetta così com'è! Mai potrei immaginare un dono più bello. Le persone con la Sindrome di Down sentono il bisogno di trovare un loro spazio nella società, nel mondo del lavoro, nella vita autonoma, nell'affettività e nella sessualità. C'è tanto da lavorare perché non c'è nessuna risposta alle tante domande

La storia di Luca Trapanese e di Alba

Nominato assessore alle Politiche Sociali e al Welfare del Comune di Napoli alla fine del 2021, dal nuovo sindaco Gaetano Manfredi, appena insediatosi, la storia di Luca Trapanese e dell'amore per sua figlia Alba ha fatto il giro dei media italiani e stranieri nel 2018. Quasi 4 anni fa, infatti, Trapanese, single e dichiaratamente omosessuale, è riuscito ad ottenere l'affidamento della piccola Alba, bambina affetta da Sindrome di Down. La bimba, dopo la nascita, era stata abbandonata in ospedale dalla madre: era partita, quindi, la procedura per l'adozione, ma 30 famiglie l'avevano rifiutata. Trapanese, allora, si è battuto con tutte le proprie forze per ottenere l'affidamento della bimba e, nonostante fosse single, l'ha ottenuto.