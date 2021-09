Giornata di caos alla stazione di Napoli a causa di un guasto: 4 treni cancellati Si è verificato un guasto ai sistemi di gestione della circolazione alla stazione centrale di Napoli. I tecnici sono immediatamente intervenuti per ripristinare la situazione. Dopo una mattinata di traffico fortemente rallentato, ora Trenitalia ha informato che il traffico risulta in graduale ripresa.

A cura di Federica Grieco

Immagine di repertorio

Altra giornata di caos per i pendolari di Napoli. Questa mattina, 24 settembre, si è verificato un guasto ai sistemi di gestione della circolazione alla stazione centrale di Napoli. I tecnici sono immediatamente intervenuti per ripristinare la situazione. Dopo una mattinata di traffico fortemente rallentato, alle 9:50, sul sito di Trenitalia è stato pubblicato un aggiornamento: il traffico risulta in graduale ripresa.

Treni cancellati

I treni definitivamente cancellati, ad ora, sono quattro: uno che sarebbe dovuto partire da Villa Literno in direzione Napoli Centrale, un altro in direzione opposta. Il terzo treno cancellato sarebbe dovuto partire dalla stazione Napoli Centrale in direzione Aversa e il quarto, partito da Pozzuoli, sarebbe dovuto arrivare alla stazione di Napoli San Giovanni Barra.

• R 21415 Villa Literno (9:40) – Napoli Centrale (10:23)

• R 21424 Napoli Centrale (9:42) – Villa Literno (10:12)

• R 21412 Napoli Centrale (10:40) – Aversa (11:04)

• M 20921 Pozzuoli (9:54) – Napoli San Giovanni Barra (10:47)

Leggi anche Alla Stazione Centrale di Napoli defibrillatori salva-vita

Treni direttamente coinvolti

• FR 9509/9599 Milano Centrale (5:00) – Salerno (11:27)

• FR 9514/9528 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Napoli Centrale (10:33)

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00)

• FA 8302 Lecce (5:52) – Roma Termini (11:18)

• FA 8348 Bari Centrale (6:09) – Roma Termini (10:03)

• FA 8509/8510 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48)

• IC 731 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:25)

• IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (14:00)

• IC 590 Napoli Centrale (10:31) – Milano Centrale (19:40)

• ICN 797 Torino Porta Nuova (21:25) – Salerno (10:50)

• ICN 35299 Torino Porta Nuova (21:55) – Salerno (9:11)

• R 5578 Cosenza (5:58) – Napoli Centrale (10:10)

• R 94813 Roma Tiburtina (6:55) – Napoli Centrale (10:13)

• R 21055 Roma Termini (6:56) – Napoli Centrale (9:50)

• R 21057 Roma Termini (7:36) – Napoli Centrale (10:36)

• R 5069 Venafro (7:50) – Napoli Centrale (9:29)

• R 21045 Formia (7:52) – Napoli Centrale (9:10)

• R 21206 Benevento (8:40) – Caserta (9:47)

• R 21413 Villa Literno (8:40) – Napoli Centrale (9:23)

• R 5809 Cassino (8:40) – Napoli Centrale (10:40)

• R 21145 Napoli Centrale (9:06) – Caserta (9:55)

• R 5793 Caserta (9:07) – Napoli Centrale (9:47)

• R 4877 Caserta (9:13) – Salerno (10:16)

• R 5349 Napoli Centrale (9:15) – Eboli (10:33)

• R 21422 Napoli Centrale (9:17) – Villa Literno (10:02)

• R 94878 Napoli Centrale (9:35) – Roma Tiburtina (11:53)

• R 21424 Napoli Centrale (9:42) – Villa Literno (10:25)

• R 5965 Napoli Centrale (9:45) – Salerno (11:00)

• R 21410 Napoli Centrale (9:55) – Aversa (10:19)

• R 5973 Napoli Centrale (10:10) – Torre Annunziata Centrale (10:50)

• M 21310 Salerno (7:38) – Napoli Campi Flegrei (9:28)

• M 21307 Napoli Campi Flegrei (8:02) – Salerno (9:53)

• M 21312 Salerno (8:08) – Napoli Campi Flegrei (9:58)

• M 21477/21476 Napoli Campi Flegrei (8:17) – Caserta (9:25)

• M 20909 Pozzuoli (8:24) – Napoli San Giovanni Barra (9:17)

• M 21314 Salerno (8:38) – Napoli Campi Flegrei (10:28)

• M 20911 Pozzuoli (8:39) – Napoli San Giovanni Barra (9:32)

• M 20913 Pozzuoli (8:54) – Napoli San Giovanni Barra (9:47)

• M 5105 Napoli Campi Flegrei (8:47) – Torre Annunziata Centrale (9:50)

• M 20912 Napoli San Giovanni Barra (8:58) – Pozzuoli (9:51)

• M 21311 Napoli Campi Flegrei (9:02) – Salerno (10:53)

• M 5104 Torre Annunziata Centrale (9:07) – Napoli Campi Flegrei (10:13)

• M 21316 Salerno (9:08) – Napoli Campi Flegrei (10:58)

• M 20915 Pozzuoli (9:09) – Napoli San Giovanni Barra (10:02)

• M 20914 Napoli San Giovanni Barra (9:13) – Pozzuoli (10:06)

• M 20917 Pozzuoli (9:24) – Napoli San Giovanni Barra (10:17)

• M 20916 Napoli San Giovanni Barra (9:28) – Pozzuoli (10:21)

• M 21313 Napoli Campi Flegrei (9:32) – Salerno (11:23)

• M 21447/21446 Caserta (9:37) – Pozzuoli (10:57)

• M 20919 Pozzuoli (9:39) – Napoli San Giovanni Barra (10:32)

• M 20918 Napoli San Giovanni Barra (9:43) – Pozzuoli (10:36)

• M 20920 Napoli San Giovanni Barra (9:58) – Pozzuoli (10:51)

• M 21315 Napoli Campi Flegrei (10:02) – Salerno (11:53)

• M 5106 Torre Annunziata Centrale (10:07) – Napoli Campi Flegrei (11:13)

• M 20922 Napoli San Giovanni Barra (10:13) – Pozzuoli (11:06)

• M 20924 Napoli San Giovanni Barra (10:28) – Pozzuoli (11:21)

• M 20926 Napoli San Giovanni Barra (10:43) – Pozzuoli (11:36)

Treni parzialmente cancellati

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:30) – Milano Centrale (21:00): origine da Vlla San Giovanni, i passeggeri in partenza da Reggio Calabria possono utilizzare il treno R 21941/21942 in partenza alle ore 12:30 e in arrivo a Villa San Giovanni alle ore 12:44, dove possono proseguire con il treno FR 9658 che ne attende l'arrivo;

• IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55): limitato a Potenza (11:00), i passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Taranto;

• IC 702 Taranto (13:56) – Roma Termini (20:34): origine da Potenza (15:48), i passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina e Grassano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus fino a Salerno, dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• R 21150 Caserta (9:18) – Napoli Centrale (10:06): limitato a Aversa (9:38)