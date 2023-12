Gioco da tavolo Sinco: dopo 40 anni cambia la foto di famiglia della celebre tombola napoletana La popolare tombola moderna ispirata al Bingo americano fu realizzata dal napoletano Salvatore Emilio. A 40 anni dall’invenzione, il Sinco è rimasto uguale. Tranne per un particolare sulla scatola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il Sinco oggi, 40 anni dopo la prima edizione

La scatola è di quelle che ogni napoletano almeno ultratrentenne ricorda: blu con una foto di famiglia al centro e gli immancabili bicchierini con le cartelle del Sinco, la tombola riveduta e corretta che negli anni Ottanta spopolava a Napoli e nel resto del Sud Italia. L'inventore, il commerciante Salvatore Emilio, in una intervista del 2017 spiegò a Fanpage.it come nacque il gioco da tavolo diventato poi popolarissimo:

Nacque per caso e ci giocavo con gli amici durante le festività, poi visto che piaceva tanto decisi di metterlo in produzione, fu un successo immediato.

Ovviamente ispirato al Bingo americano, il Sinco è considerato un longseller: ancora si trova nei negozi e anche sugli store online oltre che sugli scaffali di genitori, nonni, zii. Correva l'anno 1983 quando la scatola della tombola napoletana riveduta e corretta faceva la sua comparsa nei negozi di giocattoli a Napoli e sulle bancarelle (ovviamente in versione "pezzotta"). Sulla scatola del gioco campeggiava una famiglia sorridente, abbigliata e acconciata stile anni Ottanta. «Quelli in foto sulla scatola del Sinco siamo io e la mia famiglia» aveva spiegato a Fanpage.it Salvatore Emilio.

Nel 2023 il gioco Sinco ha compiuto 40 anni e per l'occasione è stata sfornata una nuova edizione della tombola dall'azienda tedesca di giochi da tavolo Ravensburger. Il packaging non è cambiato granché: sempre stessi caratteri, sempre stesso colore. Ma è cambiata la foto. E , sorpresa, la famiglia non è più quella del commerciante napoletano. Il gioco resta uguale, si è persa un po' di autenticità del tempo che fu.

La scatola originale del Sinco