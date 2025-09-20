Gigi D’Alessio in concerto a Napoli: la scaletta completa nelle date in piazza Plebiscito

Sono iniziati i sette concerti di Gigi D’Alessio a Napoli 2025, tutti sold out, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. Dopo la prima serata del 19 settembre, il cantautore partenopeo torna sul palco anche il 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre, con uno show che celebra trent’anni di carriera e canzoni che hanno segnato intere generazioni.

La scaletta, lunga e ricca di sorprese, mescola i brani storici e i più recenti, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale che va dalle hit degli esordi fino alle canzoni diventate veri inni generazionali. Tra i pezzi più attesi: Non mollare mai, Anna se sposa, Il cammino dell'età, Non dirgli mai, Annarè e Cient’anne.

La scaletta dei concerti di Gigi D'Alessio a Napoli

Non mollare mai

30 canzoni

Cattiveria e gelosia

Un cuore ce l’hai

Il cammino dell’età

Anna se sposa

Meza bucia

Mezz’ora fa

Cumpagna mia

Un nuovo bacio

Senza tuccà

Quanti amori

Un cuore malato

Si te sapesse dicere

Non dirgli mai

Assaje

Io vorrei

Dove sei

Quel che resta del mio amore

Tu che ne sai

Una notte al telefono

Primo appuntamento

Comme si femmena

Body merletto e collant

Non raccontarlo al tuo ragazzo

Che donna sei

Te voglio bene ancora

Spiegame cherè

O posto d’Annaré

Chiove

Rosa e lacrime

Sei importante

Portami con te

Insieme a lei

Non riattaccare

Annarè

Cient’anne

Fotomodelle un po’ povere

Sotto le lenzuola

Guagliuncè

Una magica storia d’amore

Miele

Como suena el corazon

Mon amour

Buongiorno

Napule

