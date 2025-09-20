Gigi D’Alessio in concerto a Napoli: la scaletta completa nelle date in piazza Plebiscito

video suggerito
Gigi D’Alessio a Napoli 2025: sette date sold out in Piazza del Plebiscito con una scaletta di grandi successi e ospiti a sorpresa.
Sono iniziati i sette concerti di Gigi D’Alessio a Napoli 2025, tutti sold out, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. Dopo la prima serata del 19 settembre, il cantautore partenopeo torna sul palco anche il 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre, con uno show che celebra trent’anni di carriera e canzoni che hanno segnato intere generazioni.
La scaletta, lunga e ricca di sorprese, mescola i brani storici e i più recenti, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale che va dalle hit degli esordi fino alle canzoni diventate veri inni generazionali. Tra i pezzi più attesi: Non mollare mai, Anna se sposa, Il cammino dell'età, Non dirgli mai, Annarè e Cient’anne.
La scaletta dei concerti di Gigi D'Alessio a Napoli
- Non mollare mai
- 30 canzoni
- Cattiveria e gelosia
- Un cuore ce l’hai
- Il cammino dell’età
- Anna se sposa
- Meza bucia
- Mezz’ora fa
- Cumpagna mia
- Un nuovo bacio
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Un cuore malato
- Si te sapesse dicere
- Non dirgli mai
- Assaje
- Io vorrei
- Dove sei
- Quel che resta del mio amore
- Tu che ne sai
- Una notte al telefono
- Primo appuntamento
- Comme si femmena
- Body merletto e collant
- Non raccontarlo al tuo ragazzo
- Che donna sei
- Te voglio bene ancora
- Spiegame cherè
- O posto d’Annaré
- Chiove
- Rosa e lacrime
- Sei importante
- Portami con te
- Insieme a lei
- Non riattaccare
- Annarè
- Cient’anne
- Fotomodelle un po’ povere
- Sotto le lenzuola
- Guagliuncè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazon
- Mon amour
- Buongiorno
- Napule
I prossimi appuntamenti live di Gigi D’Alessio
- 18 marzo 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
- 20 marzo 2026 – Bari, PalaFlorio
- 23 marzo 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 25 marzo 2026 – Torino, Inalpi Arena
- 11 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena
- 17 aprile 2026 – Ancona, PalaPrometeo
- 18 aprile 2026 – Bologna, Unipol Arena
- 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – Reggia di Caserta