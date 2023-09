Geolier in concerto a Benevento, 10mila persone in piazza per il rapper napoletano Quasi 10mila persone in piazza a Benevento per il concerto di Geolier, il sindaco Mastella: “Tutto per il meglio, Città Spettacolo termina alla grande”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Geolier in concerto in Piazza Risorgimento a Benevento

Quasi diecimila persone a Benevento per il concerto di Geolier in piazza Risorgimento: nel capoluogo sannita sono arrivate persone da tutta la regione, ma anche fan da Molise, Puglia e Basilicata. Tutti accorsi a sentire il rapper napoletano, particolarmente sulla cresta dell'onda in questo periodo. Tutto esaurito per l'ultimo appuntamento di Benevento Città Spettacolo, la rassegna che ha portato, nei giorni scorsi, anche all'esibizione di Gianni Morandi. Tutto si è svolto nel migliore dei modi: a parte qualche svenimento, dovuto anche al forte caldo ma tempestivamente soccorso, la serata si è rivelato un successo strepitoso.

Fan in fila già dal mattino per avere i posti migliori, poi dalle 20.30 in una Piazza del Risorgimento piena di diecimila persone è iniziato il concerto vero e proprio, dopo due rinvii per maltempo. Non solo giovanissimi, ma anche tanti genitori arrivati assieme ai figli e che hanno seguito a loro volta il concerto. Alla fine si sono contati circa una cinquantina di persone colte da lievi malori, ma la situazione è stata gestita in maniera impeccabile da Croce Rossa Italiana e Misericordia. "Si è conclusa ieri sera "Città Spettacolo": voglio ringraziare per le garanzie di sicurezza ed incolumità il Prefetto, il Questore, i comandanti dei carabinieri e della finanza, la polizia locale, i vigili del fuoco, croce rossa e misericordia di Benevento", ha commentato il sindaco sannita Clemente Mastella, aggiungendo che "hanno lavorato in sintonia e bene. Sopratutto ieri sera, era difficile contenere e gestire i quasi diecimila giovani e ragazzi. Questa formula popolare di città spettacolo piace. Abbiamo avuto un successo straordinario superando le centinaia di migliaia di persone che si sono riversate per una settimana in città, aiutando la nostra economia del vicolo. Grazie infine", ha concluso Mastella, "a Renato Hiordano ed alla sua equipe, ed alla giunta ed ai miei consiglieri che hanno avallato la formula vincente ed imitata.