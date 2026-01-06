Geolier e la fidanzata Chiara Frattesi in incognito in piazza Mercato a Napoli per la notte della Befana

Geolier e la fidanzata Chiara Frattesi hanno scelto uno dei cuori pulsanti di Napoli, ovvero piazza Mercato per vivere, in incognito, l'ultima notte della fiera della calza della Befana a Napoli. Il rapper, protetto da una maschera per evitare l'assalto dei fan, è apparso tra le bancarelle insieme alla compagna, bardata col cappuccio, confondendosi tra le migliaia di persone accorse per rispettare il rito dell'acquisto dei dolciumi prima della Befana. La notizia è stata resa nota solo dopo dallo stesso rapper napoletano, con un video Tiktok.

Dunque la modella e influencer romana 24enne ha scoperto insieme al cantante, al secolo Emanuele Palumbo, una delle tradizioni napoletane, ovvero lo "struscio" notturno per riempire la calza della Befana di dolciumi e acquistare giocattoli.

In verità, scrollando Tiktok pare che qualcuno sia stato così attento da scoprire che dietro la maschera vi fosse Geolier: sul social ci sono alcuni fan che hanno scattato foto con il giovane.