video suggerito

Geolier al Vulcano Buono per il firmacopie: migliaia di fan, 12 ore in fila Il rapper napoletano, al secolo Emanuele Palumbo, è stato ieri, 10 giugno, al centro commerciale di Nola; tra pochi giorni le tappe al Maradona del tour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Geolier sul palco di Sanremo

Ad attendere Geolier al Vulcano Buono si sono presentati in migliaia. E così il firmacopie è andato avanti fino a notte inoltrata: dalle 17 alle 5, a conti fatti fino a 12 ore di fila per avere una foto e un autografo col cd appena acquistato. Numeri che rappresentano il successo del giovane rapper di Secondigliano, che ieri, 10 giugno, e quasi fino all'alba di oggi, è rimasto insieme ai fan che lo hanno raggiunto al centro commerciale di Nola per la presentazione del suo terzo album, "Dio lo sa", pubblicato il 7 giugno.

Il successo di ieri replica e supera quello del primo incontro, che si è tenuto a Scampia, in piazza Ciro Esposito, dove le attese sono durate anche otto ore, in quel caso sotto al sole. E anticipa la partecipazione che ci sarà tra pochi giorni, quando il 24enne artista napoletano, al secolo Emanuele Palumbo, comincerà il tour: il primo appuntamento è allo stadio Scoglio di Messina (15 giugno), poi sarà la volta di Napoli, con una tre giorni no stop al Maradona, il 21, il 22 e il 23 giugno, che hanno fatto registrare sold out.