Precipita da 2 metri durante l’inventario in un negozio di Galleria Umberto: è in ospedale Un uomo è precipitato da un’altezza di due metri durante l’inventario in un negozio della Galleria Umberto I di Napoli: è ricoverato in ospedale dopo la caduta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un perito tecnico è precipitato da due metri di altezza all'interno di un negozio della Galleria Umberto I di Napoli: sul posto i sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale: tanta paura tra i presenti, che hanno assistito alla scena avvenuta attorno alle 13 di oggi. Un orario in cui la Galleria è particolarmente affollata.

Stando alle primissime ricostruzioni, l'uomo era all'interno di un negozio di abbigliamento, nel piano superiore impegnato per l'inventario: improvvisamente, l'uomo avrebbe quindi perso l'equilibrio e sarebbe precipitato attraverso un'apertura nel piano inferiore, facendo un volo di due metri davanti agli occhi impietriti dei presenti. Sul posto sono giunte subito le ambulanze del 118 che hanno proceduto a portare l'uomo in ospedale, dove si ora trova ricoverato: le sue condizioni non sarebbero gravi.