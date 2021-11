Galleria Quattro Giornate chiusa per 4 notti dal 22 al 26 novembre. La Laziale a doppio senso La Galleria Quattro Giornate che collega Chiaia a Fuorigrotta chiude per 4 notti (22-26 novembre) per consentire le indagini dei geologi sulla volta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude per 4 notti la Galleria Quattro Giornate che collega Chiaia a Fuorigrotta per consentire le indagini geognostiche sulla volta della galleria nel tratto interessato dalle infiltrazioni. Il tunnel chiuderà alla circolazione la prossima settimana, da lunedì 22 a venerdì 26 novembre, dalle ore 22 alle 6 del mattino. Le auto saranno deviate sulla Galleria di Posillipo, anche chiamata Laziale, che si trova in piazza Sannazaro, dove sarà invertito il senso di marcia sulla corsia preferenziale. Si circolerà quindi a doppio senso, così come già avvenuto in passato, ma solo per il periodo dei lavori, quindi di notte.

L'ordinanza

Cosa prevede in dettaglio l'ordinanza firmata dal Comune di Napoli?

Istituire il divieto di transito veicolare nella galleria Quattro Giornate, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 delle notti comprese tra lunedì 22 novembre 2021 e venerdì 26 novembre 2021 (n. 4 notti); Sospendere, contestualmente al divieto di cui al punto 1, la corsia preferenziale della galleria di Posillipo (cd Laziale), al fine di consentirne la percorrenza a tutti i veicoli provenienti da piazza Sannazaro e diretti a Fuorigrotta.

Ripristinata la pista ciclabile

Lunedì scorso, 15 novembre, intanto, il Comune di Napoli ha finalmente riattivato la pista ciclabile all'interno della Galleria Quattro Giornate, in entrambi i sensi di marcia. Un provvedimento molto atteso dai ciclisti napoletani che hanno ringraziato l'assessore alle Opere Pubbliche Edoardo Cosenza, "per l’attenzione ed impegno massimo e la squadra comunale che ha seguito i lavori". "Le buone notizie non finiscono – ha scritto in un post Luca Simeone – perché sono ripresi i lavori del cantiere antistante la Galleria, che prevede anche il prolungamento della ciclabile di via Salita della Grotta, in continuità con la ciclabile in galleria".